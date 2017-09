WVSSAC Football Ranking - Sept. 12, 2017

The WVSSAC released its first football ranking of 2017 Tuesday. Check out the rankings for each classification below.

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 Musselman 12.33 3 0 0 113 31 33 4 1 University 12.33 3 0 0 117 47 36 1 3 Huntington 11.67 3 0 0 94 51 33 2 4 Martinsburg 11 3 0 0 157 29 33 0 5 Capital 9 2 1 0 104 66 24 3 5 Riverside 9 2 1 0 92 79 24 3 7 Cabell Midland 8.33 2 1 0 131 87 24 1 7 Ripley 8.33 2 1 0 91 52 24 1 7 Spring Mills 8.33 2 1 0 76 78 24 1 7 Wheeling Park 8.33 2 1 0 87 60 24 1 11 Hedgesville Senior 8 2 1 0 106 46 24 0 12 Hurricane 6.67 2 1 0 69 69 15 5 13 Buckhannon-Upshur 6 1 1 0 27 54 12 0 13 Hampshire 6 1 1 0 45 54 12 0 13 Parkersburg 6 1 1 0 70 50 12 0 13 Spring Valley 6 1 1 0 46 21 12 0 17 Woodrow Wilson 4.33 1 2 0 32 97 12 1 18 Greenbrier East 4 1 2 0 64 76 12 0 18 John Marshall 4 1 2 0 68 84 12 0 18 Morgantown 4 1 2 0 37 83 12 0 18 South Charleston 4 1 2 0 58 102 12 0 22 George Washington 3.33 1 2 0 43 55 9 1 22 St. Albans 3.33 1 2 0 55 95 9 1 24 Brooke 0 0 2 0 21 58 0 0 24 Jefferson 0 0 3 0 25 139 0 0 24 Parkersburg South 0 0 3 0 46 108 0 0 24 Preston 0 0 3 0 51 91 0 0 24 Princeton 0 0 2 0 19 82 0 0 24 Washington 0 0 3 0 50 143 0 0 AA Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 Bluefield 12 3 0 0 124 27 33 3 2 Bridgeport 10.67 3 0 0 104 34 30 2 2 Weir 10.67 3 0 0 128 32 30 2 4 Fairmont Senior 10.33 3 0 0 114 36 27 4 5 Mingo Central 10 3 0 0 148 84 27 3 5 Sissonville 10 3 0 0 92 44 27 3 7 Elkins 9.5 2 0 0 41 3 18 1 8 Nicholas County 8.67 3 0 0 116 36 24 2 9 Liberty (Harrison) 8.5 2 0 0 105 49 15 2 10 James Monroe 7.67 2 1 0 102 61 21 2 10 Oak Hill 7.67 3 0 0 113 42 21 2 12 North Marion 7 2 1 0 83 67 21 0 13 Point Pleasant 6.67 2 1 0 108 57 18 2 13 Winfield 6.67 2 1 0 114 53 18 2 15 Grafton 6.33 2 1 0 45 49 18 1 15 Robert C. Byrd 6.33 2 1 0 94 68 18 1 17 Philip Barbour 6 2 1 0 83 56 15 3 17 Scott 6 2 1 0 94 75 15 3 17 Westside 6 2 1 0 63 19 18 0 20 Lincoln County 5.33 2 1 0 60 61 15 1 20 PikeView 5.33 2 1 0 60 26 15 1 22 Braxton County 5 1 1 0 46 48 9 1 22 Clay County 5 2 1 0 70 52 15 0 22 Petersburg 5 2 1 0 80 64 15 0 25 Keyser 4.5 1 1 0 49 59 9 0 26 Wyoming East 3.67 1 2 0 31 90 9 2 27 Wayne 3.5 1 1 0 58 53 6 1 28 Herbert Hoover 3.33 1 2 0 40 98 9 1 28 Independence 3.33 1 2 0 21 65 9 1 28 Lincoln 3.33 1 2 0 89 108 9 1 28 Shady Spring 3.33 1 2 0 68 58 9 1 32 Chapman Regional 3 1 2 0 73 91 9 0 32 Logan 3 1 2 0 60 101 9 0 32 Nitro 3 1 2 0 39 74 9 0 32 Oak Glen 3 1 2 0 56 136 9 0 36 Frankfort 2 1 2 0 74 80 6 0 36 Poca 2 1 2 0 59 70 6 0 38 Berkeley Springs 0 0 3 0 43 122 0 0 38 East Fairmont 0 0 3 0 23 73 0 0 38 Liberty (Raleigh) 0 0 3 0 21 101 0 0 38 Lewis County 0 0 3 0 16 102 0 0 38 Man 0 0 3 0 38 85 0 0 38 River View 0 0 2 0 40 66 0 0 38 Roane County 0 0 3 0 14 71 0 0 A Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 Fayetteville 7.67 3 0 0 100 60 21 2 2 St. Marys 7.5 2 0 0 93 6 12 3 3 East Hardy 7.33 3 0 0 96 34 21 1 3 Midland Trail 7.33 3 0 0 90 22 21 1 5 South Harrison 7 2 0 0 68 12 12 2 5 Webster County 7 3 0 0 94 61 18 3 7 Cameron 6.5 2 0 0 90 22 12 1 7 Clay-Battelle 6.5 2 0 0 97 20 12 1 7 Madonna 6.5 2 0 0 62 12 12 1 10 Pocahontas County 6.33 3 0 0 109 33 18 1 11 Mount View 6 2 1 0 76 85 18 0 12 Summers County 5 1 1 0 45 37 9 1 13 Tug Valley 4.67 2 1 0 78 36 12 2 13 Van 4.67 2 1 0 85 58 12 2 15 Magnolia 4.33 2 1 0 106 44 12 1 15 Montcalm 4.33 2 1 0 70 68 12 1 17 Sherman 4 2 1 0 77 24 12 0 17 Wirt County 4 2 1 0 74 67 12 0 19 Ravenswood 3 1 1 0 34 46 6 0 20 Tucker County 2.33 1 2 0 54 79 6 1 20 Tyler Consolidated 2.33 1 2 0 98 115 6 1 20 Valley (Wetzel) 2.33 1 2 0 28 80 6 1 20 Williamstown 2.33 1 2 0 98 126 6 1 24 Doddridge County 2 1 2 0 95 61 6 0 24 Notre Dame 2 1 2 0 87 142 6 0 24 Richwood 2 1 2 0 110 72 6 0 24 Ritchie County 2 1 2 0 38 76 6 0 24 Tolsia 2 1 2 0 43 69 6 0 24 Tygarts Valley 2 1 2 0 64 84 6 0 30 Buffalo 0 0 3 0 12 91 0 0 30 Calhoun County 0 0 3 0 6 138 0 0 30 Gilmer County 0 0 3 0 40 129 0 0 30 Greenbrier West 0 0 3 0 29 84 0 0 30 Hannan Senior 0 0 3 0 6 94 0 0 30 Hundred 0 0 3 0 30 161 0 0 30 Meadow Bridge 0 0 3 0 6 124 0 0 30 Moorefield 0 0 3 0 7 109 0 0 30 Paden City 0 0 2 0 30 91 0 0 30 Parkersburg Catholic 0 0 2 0 0 74 0 0 30 Pendleton County 0 0 3 0 78 133 0 0 30 Valley (Fayette) 0 0 3 0 38 89 0 0 30 Wahama 0 0 3 0 33 81 0 0 30 Wheeling Central 0 0 2 0 21 45 0 0