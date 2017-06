Buckhannon-Upshur Places Three on All-State Roster

The Class AAA girls' basketball All-State team, with local names in bold:

FIRST TEAM

Jordyn Dawson, Huntington (Sr., captain)

Aaliyah Dunham, South Charleston (Sr.)

Hanna McClung, Buckhannon-Upshur (Jr.)

Josie Daugherty, Wheeling Park (Sr.)

Lydia Adrian, Morgantown (Sr.)

Madi Mace, Parkersburg (Fr.)

Devin Hefner, Parkersburg South (Sr.)

Haleigh Legg, St. Albans (Sr.)

SECOND TEAM

Mariah Harmon, Huntington (Sr.)

Katy Darnell, George Washington (So.)

Makenzie Friend, Preston (Jr.)

Jaden McDaniels, St. Albans (Jr.)

Rhea Smith, South Charleston (Sr.)

Makayla Reynolds, Buckhannon-Upshur (Sr., captain)

Haley McClure, Greenbrier East (Fr.)

Avery Derrow, John Marshall (Jr.)

THIRD TEAM

Lexi Moore, Parkersburg South (Sr.)

Taylor Scott, Princeton (Fr.)

Bre Wilson, Parkersburg (Fr.)

Alex Gray, Capital (Sr., captain)

Lexi Sheffield, Huntington (Sr.)

Jaime Vest, Princeton (Sr.)

Kylie McKennen, Wheeling Park (Jr.)

Lauren Bennett, Buckhannon-Upshur (Jr.)

HONORABLE MENTIONS:

Allie Robinson, Buckhannon-Upshur

Ashten Boggs, University

Marlo Lively, Preston