Bowles Captains Class AA Girl's All-State Team

The Class AA girls' basketball All-State team, with local athletes' names in bold:

FIRST TEAM

Emily Saunders, Wyoming East (So.)

Erica Bowles, Fairmont Sr. (Sr., captain)

Jasmine Blankenship, Wyoming East (So.)

Hope Bray, Lincoln (Sr.)

Z.Z. Russell, Winfield (Fr.)

Anysa Jordan, Fairmont Sr. (So.)

Jia Coppola, Bluefield (Sr.)

Lucille Westfall, Roane County (Jr.)

SECOND TEAM

Christa Tobin, North Marion (Sr.)

Aeriel Adkins, Wayne (So.)

Dani Janutolo, Bluefield (Jr., captain)

Casey Skeens, Poca (Sr.)

Lauryn Antolock, East Fairmont (Sr.)

Kiersten Roberts, River View (Sr.)

Quinn Stalnaker, Bridgeport (Sr.)

Gracey Lamm, Lincoln (Jr.)

THIRD YEAR

Abby Beeman, Frankfort (So.)

Chelsea Mayle, Philip Barbour (Sr.)

Morgan Thomas, WestSide (Sr.)

Maisie Witherow, Oak Glen (Jr.)

Anna Hamilton, Nicholas County (So.)

Mary Lawman, Winfield (Sr., captain)

Abby Stoller, Fairmont Sr. (Sr.)

Jasiah Smith, Bluefield (Fr.)

HONORABLE MENTIONS

Gianina Renzelli, Bridgeport

Madison Jefferies, Lincoln

Tannah Cox, Robert C. Byrd

Presley Tuttle, North Marion

Alexis Rumbaugh, Lewis County

Keira Hill, East Fairmont

Courtney Wilfong, Fairmont Senior

Morgan Straight, North Marion

Taylor Buonamici, North Marion

Emily Riggs, Bridgeport

Sarah Post, Lewis County

Jade DeBerry, Lincoln

Adrianna Christopher, Philip Barbour

Bella Posey, Lewis County

Halie Hardman, Lincoln